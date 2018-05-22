Бегемоты отбили антилопу гну у голодных крокодилов в ЮАР. Видео

Посетитель национального парка Крюгера, расположенного на территории провинций Мпумаланга и Лимпопо на северо-востоке ЮАР, стал свидетелем напряженного противостояния, развернувшегося на днях.

Крокодил набросились на антилопу гну, пришедшую на водопой с группой сородичей. Пресмыкающиеся потащили свою жертву в воду, чтобы покончить с ней.

Однако в процесс планомерного уничтожения гну неожиданно вмешались бегемоты, до этого просто наблюдавшие за происходящим.

Гиппопотамы атаковали крокодилов и вынудили их отпустить несостоявшуюся добычу, через некоторое время благополучно выбравшуюся на сушу.

Отметим, что ранее обитатели старейшего национального парка в ЮАР, где происходили описываемые события, неоднократно становились героями новостей.

Так, путешественники сняли на видео львицу, попытавшуюся открыть дверь автомобиля с туристами, и бегемотов, спасших импалу, тут же попавшуюся гиеновым собакам. Чуть ранее буйволы отогнали прайд львов, напавших на слоненка, а влюбленные черепахи испортили охоту леопарду.