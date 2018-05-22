В Москве-реке найдены обрубки человеческого тела

Следователи возбудили дело после обнаружения человеческих останков в Москве-реке.

Об этом ТАСС рассказала старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

По ее словам части трупа с признаками насильственного отсечения конечностей были найдены днем ‪21 мая между вторым и третьим деревянными пирсами в Москве-реке на северо-западе столицы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. На месте страшной находки проводятся следственные и оперативно-розыскные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, установление личности погибшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.