Мэр Нью-Йорка попросил полицейских не арестовывать тех, кто курит марихуану на улице

Нью-йоркский мэр Билл де Блазио потребовал у местных стражей порядка перестать арестовывать людей, которые курят марихуану в общественных местах. Градоначальник считает, что вместо задержания полицейским стоит выдавать нарушителям повестки в суд, сообщает CNN.

По мнению Билла де Блазио, это одна из мер, которая в будущем поможет легализовать марихуану на федеральном уровне.

В настоящий момент, согласно закону штата Нью-Йорк, за курение марихуаны можно быть арестованным и попасть под суд.

Мэр города потребовал у полицейских создать рабочую группу, которая к лету должена будет пересмотреть свою политику относительно легких наркотиков.

В настоящий момент марихуана в США запрещена к свободной продаже на федеральном уровне. При этом в некоторых штатах, в том числе, в Нью-Йорке, за курение каннабиса в общественном месте можно отделаться штрафом.

В 2017 году полиция Манхэттена арестовала около 5,5 тысячи человек за курение или хранение небольшого количества "травы"