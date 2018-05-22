Губернатор Саратовской области ввел карантин из-за дикого бешеного хомяка

Вокруг одного из жилых домов Саратова после того, как было выявлено бешенство хомяка, постановлением главы региона введен карантин. Документ опубликован на официальном сайте региона "Новости Саратовской губернии".

В нем отмечается, что в неблагополучной территории радиусом 100 метров около дома, где был обнаружен опасный зверек, запрещено проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными.

Кроме того, запрещается вывоз собак и кошек за пределы карантинной территории, а также отлов там диких животных для вывоза в зоопарки или же с целью расселения в других районах.

Как пояснили РИА Новости в управлении ветеринарии по Саратовской области, хомяк был не домашним, а диким. Вероятнее всего, животное принесли в дом жильцы, поскольку сам хомяк в квартиру многоэтажного дома вряд ли смог бы забраться.