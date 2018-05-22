Футболист сборной России Гранат: не знаем, по какой схеме будем играть

Футболист сборной России и казанского "Рубина" Владимир Гранат рассказал об особенностях подготовки команды к предстоящему чемпионату мира. По словам защитника, в команде пока нет определенности в выборе схемы, по которой будут играть игроки.

"Мне комфортно играть по той схеме, которую выберет главный тренер, — признается Гранат, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Но пока мы еще не знаем, по какой схеме будем играть. Это вызвано варьированием состава. Но чем ближе к чемпионату мира, тем четче он будет".

Напомним, что сборная России находится на тренировочном сборе для подготовки к чемпионату мира в России. На групповом этапе российские футболисты встретятся с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).