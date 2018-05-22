Roland Garros. Алексей Ватутин проиграл старт квалификации

В Париже на кортах теннисного стадиона Roland Garros стартовала квалификация второго в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Франции. Единственный россиянин, который был заявлен в этом раунде состязаний, проиграл уже свой первый матч.

Ватутин был "посеян" в квалификации под номером №30, встречался со словацким спортсменом Йозефом Коваликом. Алексей уверенно выиграл первую партию – 6:2. Но затем его игра буквально развалилась и словак не менее уверенно победил в двух следующих сетах – 6:1, 6:3.