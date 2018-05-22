Женщина-байкер оказалась в реанимации после серьезного ДТП в Петербурге. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент аварии, произошедшей в ночь на понедельник, 21 мая, на проспекте Луначарского в Санкт-Петербурге.

На записи видно, что мотоциклист по неизвестной причине не справился с управлением после того как миновал перекресток. Водитель двухколесного транспортного средства врезался в бордюр и пролетел несколько метров от места столкновения.

По предварительной информации, пострадавшая получила переломы рук, ног, костей таза и в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию.