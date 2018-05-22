Все будут депортированы: МВД РФ не допустит "третьей мировой" с английскими болельщиками

"Третьей мировой войны" не будет. Ее не допустит МВД России. Так на заявления английских фанатов отреагировали в Москве. Замминистра внутренних дел Игорь Зубков добавил, что Россия не допустит массовых драк на чемпионате мира по футболу. Нарушители будут задержаны и депортированы.

Британские футбольные ультрас призвали размазать по стенке российских болельщиков и показать им настоящий ад, сообщает со ссылкой на Daily Star РИА Новости. При этом ультрас уже направили в Россию лазутчиков, которые должны собрать необходимую информацию о российских фанатских группах и подготовиться к "защите" английских болельщиков. Британские ультрас заявили, что возможные аресты их не пугают и не беспокоят. Они думают лишь об одном: как дать бой русским. Из Великобритании в Россию собираются приехать 24 тысячи английских футбольных болельщиков.

"Английские болельщики нам сейчас заявили, что устроят нам "третью мировую" во время чемпионата мира. Это очень смелое заявление. Того, что было во Франции, когда были массовые драки, в России точно не повторится", — заявил Игорь Зубов после выступления в комитете УВПКЧ ООН по правам ребенка о выполнении факультативного протокола по борьбе с торговлей детьми, детской проституцией и порнографией.

При этом замглавы МВД России подчеркнул, что Россия специально даже изменила законодательство, чтобы полиция эффективно реагировала на действия футбольных хулиганов.

Чемпионат мира по футболу в России стартует 14 июня. Матчи мирового первенства пройдут в 11 российских городах. Завершится чемпионат 15 июля.