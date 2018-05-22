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22 мая 201816:14

Папа Римский лично извинился перед геем-католиком за пережитые им надругательства

EPA

Папа Римский Франциск побеседовал с чилийцем Хауном Карлосом Крусом, который пережил сексуальное насилие со стороны местного епископа, когда пострадавшему было 17 лет. По словам Круса, который является открытым геем, понтифик лично попросил у него прощения от лица церкви, сообщает Guardian.

Хуана Карлоса Круса изнасиловал скандально известный епископ Ферндандо Карадима, которому сейчас 87 лет. С 1980-х жертвами священника становились юноши, близкие к церкви. 17-летний Карлос был служкой, когда Карадима надругался на дним. Виновным епископа признали лишь в 2011 году.

По словам Круса, Папа Римский сказал ему, что сексуальная ориентация юноши не важна Всевышнему.

"Бог создал тебя таким и любит тебя таким, какой ты есть. Папа тоже любит тебя таким, и ты должен быть счастлив, что ты такой", — процитировал слова понтифика чилиец.

Представители пресс-службы Ватикана заявили, что не уполномочены комментировать частные высказывания Папы Римского, однако опровергать достоверность его цитаты не стали.

Ранее сообщалось, что все 34 епископа Чили подали прошение об отставке в связи с чередой скандалов вокруг обвиненных в педофилии священнослужителей страны. Это беспрецедентный случай в истории церкви

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