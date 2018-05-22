Кудрин лично занимался обеспечением войск вооружением, не имеющим аналогов в мире

Новый глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин участвовал в создании российских перспективных комплексов вооружений. Какую именно роль он играл их конструировании, не известно. Однако чиновник оговорился, что работал по личному распоряжению Владимира Путина и курировал снабжение отечественной армии новейшей экипировкой и техникой, заявил Кудрин в Государственной Думе.

1 марта во время Послания Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новейшем оружие, о котором раньше даже слухов не ходило. Например, о гиперзвуковых ракетах "Кинжал" и "Авангард", ракете с ядерным двигателем "Буревестник", подводном беспилотнике "Посейдон" и боевом лазере "Пересвет".

Напомним, также сегодня Алексей Кудрин был назначен главой Счетной палаты. На этом посту он сменил Татьяну Голикову, которая стала вице-премьером по социальной политике, уточняет агентство РИА Новости.