Убийство матери пятерых детей в Псебае будет расследовать главк СКР

Уголовное дело об убийстве 40-летней матери пятерых детей в краснодарском поселке Псебай передано на расследование в Следственный комитет России для наиболее полного и объективного расследования. Все обстоятельства преступления и проверку причастности к убийству подозреваемых возьмет на себя Главного следственного управления комитета.

После убийства женщины в селе возникла социальная напряженность, отметила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. На место происшествия глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направит своего старшего помощника.

Жители поселка смогут напрямую донести до него всю информацию как по убийству женщины, так и по другим преступлениям, которые совершались на территории поселка группой подростков. О конкретном времени и месте встречи с представителем Следственного комитета граждане будут дополнительно оповещены, подчеркнула Петренко. Все сообщения о преступной деятельности в послеке Псебай будут тщательно проверены.

Александр Бастрыкин поставил задачу довести расследование до логичного завершения, чтобы виновные не ушли от ответственности. Следственный комитет России будет информировать граждан о ходе расследования возбужденного уголовного дела.

Глава Псебая Павел Жарков, руководивший поселком с 2009 года, ушел с поста после убийства женщины по собственному желанию. Обязанности главы поселка выполняет его зам Алексей Бунин.

Женщина в поселке Псебай была жестоко убита по предварительному сговору двумя молодыми людьми, чтобы скрыть изнасилование. Двум подозреваемым предъявлены обвинения. Это 16-летний подросток и 20-летний соучастник преступления. 13 мая молодые люди выпивали в поселковом кафе. Они предложили проводить женщину домой. По дороге подросток ударил женщину по голове, а после совместного с другом надругательства над ней, тинейджер задушил жертву.

18 мая местные жители организовали сход, на котором призвали к ответу всех должностных лиц. При этом жители Псебая опасаются, что благодаря своим связям, отец подростка поможет своему сыну избежать наказания. Отец одного из подростков госслужащим не является, а работает в частной компании.