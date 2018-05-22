ЦСКА близок к подписанию форварда "Шахтера" Феррейры

Футбольный ЦСКА в ближайшее время может приобрести бразильского нападающего "Шахтера" Факундо Феррейру. Известно, что предстоящим летом контракт игрока с донецким клубом истечет, после чего бразилец станет свободным агентом.

ЦСКА собирается воспользоваться сложившейся ситуацией с соглашением Феррейры и подписать контракт с форвардом, который по итогам минувшего сезона в украинской премьер-лиге стал самым результативным игроком – в 30 встречах чемпионата он отличился 21 забитым мячом.

Ранее сообщалось о том, что бразильским футболистом также интересуются в португальской "Бенфике" и еще одном московском клубе – "Спартаке", однако сам игрок склоняется к варианту с армейским клубом из-за более выгодных предложенных финансовых условий.