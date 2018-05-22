Трезвого Евгения Осина загипсовали после падения с нового байка

Евгений Осин уверяет, что теперь ведет исключительно трезвый образ жизни. На радостях он приобрел себе новенький байк, но так спешил в ГИБДД, чтобы поставить на учет "железного коня", что рухнул прямо на повороте.

Как сообщает программа "Вести. Дежурная часть", в результате Harley-Davidson упал на ногу певца, так что теперь он работает над новым клипом в домашнем халате и с тростью.

У поп-звезды 1990-х сломаны четыре пальца, и до 6 июня ему придется ходить в гипсе, пишет сайт "Комсомолки".

Журналистам Осин рассказал, что после падения байка он все-таки решил первым делом ехать не в больницу, а в ГИБДД, чтобы поставить мотоцикл на учет.

В последнее время в прессе не раз появлялись сообщения о том, что артист, который лечился от алкоголизма, все равно продолжает ездить на мотоциклах, превышая скорость.

По сведениям СМИ, последний штраф за превышение скорости, который числится за Осиным, датируется 19 мая.

О проблемах Осина с алкоголем пресса сообщала не раз, а программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" рассказывала о том, как он вместе с некоторыми другими известными исполнителями, проходил лечение и реабилитацию в том числе в клинике Таиланда.

Впрочем, лечение, видимо, не помогло, поскольку в марте певец вновь сорвался, попав в больницу с сильнейшим алкогольным отравлением.