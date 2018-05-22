Полина Монова снялась с Открытого чемпионата Франции

На Открытом чемпионате Франции по теннису, который стартовал на парижских кортах Roland Garros, продолжаются состязания в квалификации. В женском турнире россиянка Полина Монова встречалась с австрийкой Юлией Грабер и снялась из-за травмы.

Соперницы успели провести на грунтовом корте всего семь геймов, и представительница Австрии вела со счетом 5:2, когда Монова неудачно поставила ногу. После этого Полина вызвала врача, но не смогла продолжить встречу. Во второй круг квалификации вышла Грабер.