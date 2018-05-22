В донецком Дебальцеве подорван рейсовый автобус

Один человек убит, двое ранены в результате подрыва рейсового автобуса в населенном пункте Дебальцево, находящегося на подконтрольной провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) территории.

Как передает ТАСС, об этом рассказал глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, взрыв рейсового автобуса №1, двигавшегося по улице Курчатова в Дебальцево произошел в 15:50.

По предварительной информации, бомба находилась внутри автобуса.