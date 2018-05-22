В дебальцевском автобусе взорвалась граната

В автобусе в Дебальцеве, по предварительным данным, взорвалась граната.

Об этом Интерфаксу" рассказал информированный источник. По словам собеседника агентства, граната взорвалась после того, как автобус начал движение.

В результате один человек погиб и двое получили ранения.

Правоохранительные органы Донецкой народной республики устанавливают причины произошедшего, а также занимаются поисками лиц, причастных к взрыву.

Ранее руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что взрыв произошел в 15.50 в салоне рейсового автобуса №1, двигавшегося по улице Курчатова в Дебальцеве.