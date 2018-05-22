Roland Garros. Анна Блинкова оправдала свой "посев"

"Посеянная" под четвертым номером в квалификационных состязаниях Открытого чемпионата Франции по теннису россиянка Анна Блинкова успешно стартовала на втором в сезоне турнире "Большого шлема". В первом круге она одержала победу над турчанкой Чагла Буюкакчай.

Блинкова справилась с первой соперницей в двух партиях, и матч продлился чуть менее часа. Всего наша теннисистка отдала Буюкакчай пять геймов, победив со счетом 6:3, 6:2.