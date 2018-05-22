Аллигатор едва не откусил руку докучавшему ему стримеру

Четырехсоткилограммовый аллигатор по кличке Брюс Всемогущий вполне мог превратить в кровавое реалити-шоу запись с участием владельца фермы в США, на которой он живет вот уже 22 года.

Мужчинам во время съемки для The Wild Charles Show показалось, что рептилия набрала лишний вес, а потому они решили ее погонять, при этом ведя прямой репортаж в Facebook. Аллигатор тренировку, подразумевавшую таскание его за хвост и повороты головы то вправо, то влево не оценил, о чем и дал знать "наставникам". Сделал он это единственным доступным его пониманию способом — атаковав стоявшего позади владельца фермы и центра по оказанию первой помощи в округе Аламоса, что в Колорадо. Мощные челюсти сомкнулись примерно в сантиметре от руки мужчины.

"Он до меня не дотянулся, так что все в порядке", — успокоил своих зрителей оператор, немало удивленный тем, что не пострадал и телефон, на который велась запись. На этом, впрочем, общение с Брюсом Всемогущим, чья длина превышает3,6 метра, создатели ленты решили прекратить.