В Москве загорелся корпус "Альфа" гостиницы "Измайлово"

Пожару в корпусе "Альфа" гостиницы "Измайлово" присвоен второй уровень сложности. Однако, с улицы огня и дыма пока не видно. Сотрудники пожарной охраны ведут разведку, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. А МЧС, в свою очередь, заявило об эвакуации 200 человек из горящей гостиницы.

Гостиница "Измайлово" состоит из пяти однотипных 30-этажных корпусов. Она занимает пятую строчку в списке крупнейших отелей мира.