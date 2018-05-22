ЕС будет избавляться от слишком беспокойных стран

В Европе задумались о том, что не все демократии одинаково полезны. Еврокомиссар Вера Юрова заявила, что от некоторых стран придётся избавляться как от "мешков с песком".

Почему именно такое сравнение пришло на ум представителю Брюсселя не ясно. Тем более, что в Еврокомиссии Юрова отвечает за вопросы юстиции, потребителей и равенства полов.

Выступая в Праге на конференции "Вызовы для Европы", еврокомиссар пояснила, какие страны могут оказаться ненужным балластом и как им следует себя вести, чтобы не попасть в чёрный список.

Пользуясь тем, что находится в чешской столице, еврокомиссар решила привести пример как раз касающийся Чехии. Она заявила, что Прага слишком увлекается поддержкой своих соседей Польши и Венгрии, солидаризируясь с ними по всем вопросам.

И это, как оказалось, очень плохо, так как Польша и Венгрия, по мнению Еврокомиссии, притесняют своих граждан в области прав и свобод.

"Если Чехия не будет активной в решении общеевропейских проблем, а ограничится лишь критикой ЕС, в будущем из-за этого у нее могут возникнуть проблемы", — предупредила Юрова.

Что это за "общеевропейские" проблемы, и почему нельзя критиковать ЕС — не понятно. Зато понятно, что нельзя быть солидарным со странами, к которым у Брюсселя есть претензии.

Проблемы самой Чехии или любой другой отдельно взятой страны не должны становиться головной болью для Брюсселя. Юрова, тут лучше цитировать, жёстко формулирует задачи, в решении которых все должны участвовать без всякой критики.

"Чем больше Европа будет оказываться под давлением различных проблем и новых угроз, тем скорее проявится тенденция выбрасывать "мешки с песком". Ими могут стать, например, государства, которые не то, что не держат язык за зубами, но не участвуют в сотрудничестве, не держатся вместе и не прилагают усилий для достижения общих целей", — заявила Юрова.

То есть – помалкивайте, не доставляйте хлопот и вносите свой вклад в общее дело. Что же это за общее дело, ради которого можно попрать всё то, что еврокомиссар вроде как должна отстаивать?

Ответ был дан. В ближайшие 7 лет, по словам Юровой, ЕС должны укреплять свои внешние границы, заниматься внутренней безопасностью и усиливать обороноспособность.

Так что, Праге и всем остальным стоит уже перестать заниматься своими мелкими проблемами – есть вопросы и поважнее. И в Брюсселе их уже определили за всех.