У Лондона открылись глаза на "грязные деньги" из России
Роману Абрамовичу придется объяснять происхождение своего состояния британским властям, чтобы получить визу. Как считает издание Daily Telegraph, более строгая проверка бизнесмена связана с тем, что он подал документы не в самой Англии. Тем временем британские власти уже начали обвинять российских предпринимателей в нарушении законов, причем безо всяких доказательств.
Тема ужесточения санкций против России не сходит с уст британских дипломатов. И, кажется, что своих проблем и вовсе нет. По крайней мере, говорят о них неохотно. Зато министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон похвастался журналистам: Лондон знает, как укрепить дружбу с Вашингтоном против общего врага — России.
Существует более широкий вопрос о том, что Соединенное Королевство может сделать, чтобы расправиться с людьми, которые могут обладать незаконно полученными средствами в Великобритании. По правде говоря, я думаю, что влияние санкций США, особенно — на отдельных людей, было очень заметным.
Российские деньги в новом докладе палаты общин именуют не иначе как угрозой национальной безопасности Королевства. Суть внушительного по объему документа — нанести удар по российскому бизнесу. Не без помощи Евросоюза.
Мы призываем правительство расширить свой подход к санкциям и увеличить список лиц, тесно связанных с враждебным режимом. Соединенное Королевство должно работать совместно с партнерами из ЕС для выявления и внесения в санкционный список бизнесменов и организаций, которым Москва отдает приказы на проведение своих актов агрессии.
Эта попытка — уже не первая — отличается лишь упаковкой. В конце марта глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат (он же — автор доклада) уже предлагал Терезе Мэй ввести ограничения на сделки с российским госдолгом. Суть его инициативы проста — запретить двум главным мировым клиринговым компаниям обслуживать выпуски российских госбумаг. Тереза Мэй обещала рассмотреть вопрос, но конкретных мер так и не последовало. Перейдет ли сейчас от слов к делу?
"Великобритания должна действовать и бороться с преступными финансами. Мы говорим о том, что правоохранительные органы должны предпринимать действия, работать на оперативной и независимой основе. Мы проконтролируем, чтобы у них были большие полномочия для решения этих проблем", — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Возможно, последней каплей для британских парламентариев стало успешное размещение в Лондоне российских евробондов на 4 миллиарда долларов. Из них 750 миллионов евро — бумаги "Газпрома". Российское посольство в Великобритании сообщило о сделке в своем Twitter. В докладе палаты общин это сообщение назвали циничным и посвятили ему отдельный пункт.
Продажа российского суверенного долга в Лондоне — еще один пример несогласованности британской стратегии в отношении российского режима. 16 марта 2018 года — через два дня после того, как правительство объявило, что произведется высылка 23 российских дипломатов из Великобритании — Россия привлекла 4 миллиарда долларов к выпуску еврооблигаций. Они воспользовались лазейкой в санкционном режиме — почти половина из еврооблигаций была куплена инвесторами из Великобритании.
Показательное отношение к российским бизнесменам Лондон решил продемонстрировать на примере Романа Абрамовича. Как пишет Guardian, теперь ему необходимо будет раскрыть источники своих доходов, чтобы получить визу. Более того, в Лондоне и вовсе заговорили об ужесточении правил при выдаче инвесторских виз. И обещали проверить разрешения на въезд в Великобританию у 700 российских бизнесменов. Отдельный вопрос: когда Лондон начнет подсчитывать свои убытки, ведь попытка "задавить" российский бизнес негативно отразится на британской экономике.
"Британская политика, как была конъюнктурной, так она таковой остается. И нынешняя русофобия — очередное проявление многовековой русофобии и многовековой конъюнктурности внешней политики Великобритании", — считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
По его словам, "все, что происходит в последнее время со стороны Запада, — реализация политики сдерживания нашей страны как очень влиятельного участника международных процессов".
Пока Соединенное Королевство ищет пути давления на Россию через бизнес, его партнеры по НАТО планируют сдерживать нашу страну танками, а именно — модифицированной машиной "Леопард-2".
"Подключаются меры военного воздействия, когда Запад пытается зафиксировать за собой одностороннее военное преимущество, будь то в сфере стратегических, либо обычных вооружений. Отсюда и новые планы по танкам "Леопард", — отметил Косачев.
Новый танк разработали в Германии. Его предок, которого называли монстром, принимал участие в Первой и Второй мировых войнах. Как ни парадоксально, машину создали в стране, которая больше всего пострадала от антироссийских санкций. На нее приходится 40% от всех убытков Евросоюза.
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