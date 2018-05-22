Новости В мире

Все видео этой рубрики
22 мая 201817:50 Наталья Гончарова

У Лондона открылись глаза на "грязные деньги" из России

Роману Абрамовичу придется объяснять происхождение своего состояния британским властям, чтобы получить визу. Как считает издание Daily Telegraph, более строгая проверка бизнесмена связана с тем, что он подал документы не в самой Англии. Тем временем британские власти уже начали обвинять российских предпринимателей в нарушении законов, причем безо всяких доказательств.

Тема ужесточения санкций против России не сходит с уст британских дипломатов. И, кажется, что своих проблем и вовсе нет. По крайней мере, говорят о них неохотно. Зато министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон похвастался журналистам: Лондон знает, как укрепить дружбу с Вашингтоном против общего врага — России.

Существует более широкий вопрос о том, что Соединенное Королевство может сделать, чтобы расправиться с людьми, которые могут обладать незаконно полученными средствами в Великобритании. По правде говоря, я думаю, что влияние санкций США, особенно — на отдельных людей, было очень заметным.

Российские деньги в новом докладе палаты общин именуют не иначе как угрозой национальной безопасности Королевства. Суть внушительного по объему документа — нанести удар по российскому бизнесу. Не без помощи Евросоюза.

Мы призываем правительство расширить свой подход к санкциям и увеличить список лиц, тесно связанных с враждебным режимом. Соединенное Королевство должно работать совместно с партнерами из ЕС для выявления и внесения в санкционный список бизнесменов и организаций, которым Москва отдает приказы на проведение своих актов агрессии.

Эта попытка — уже не первая — отличается лишь упаковкой. В конце марта глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат (он же — автор доклада) уже предлагал Терезе Мэй ввести ограничения на сделки с российским госдолгом. Суть его инициативы проста — запретить двум главным мировым клиринговым компаниям обслуживать выпуски российских госбумаг. Тереза Мэй обещала рассмотреть вопрос, но конкретных мер так и не последовало. Перейдет ли сейчас от слов к делу?

"Великобритания должна действовать и бороться с преступными финансами. Мы говорим о том, что правоохранительные органы должны предпринимать действия, работать на оперативной и независимой основе. Мы проконтролируем, чтобы у них были большие полномочия для решения этих проблем", — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Возможно, последней каплей для британских парламентариев стало успешное размещение в Лондоне российских евробондов на 4 миллиарда долларов. Из них 750 миллионов евро — бумаги "Газпрома". Российское посольство в Великобритании сообщило о сделке в своем Twitter. В докладе палаты общин это сообщение назвали циничным и посвятили ему отдельный пункт.

Продажа российского суверенного долга в Лондоне — еще один пример несогласованности британской стратегии в отношении российского режима. 16 марта 2018 года — через два дня после того, как правительство объявило, что произведется высылка 23 российских дипломатов из Великобритании — Россия привлекла 4 миллиарда долларов к выпуску еврооблигаций. Они воспользовались лазейкой в санкционном режиме — почти половина из еврооблигаций была куплена инвесторами из Великобритании.

Показательное отношение к российским бизнесменам Лондон решил продемонстрировать на примере Романа Абрамовича. Как пишет Guardian, теперь ему необходимо будет раскрыть источники своих доходов, чтобы получить визу. Более того, в Лондоне и вовсе заговорили об ужесточении правил при выдаче инвесторских виз. И обещали проверить разрешения на въезд в Великобританию у 700 российских бизнесменов. Отдельный вопрос: когда Лондон начнет подсчитывать свои убытки, ведь попытка "задавить" российский бизнес негативно отразится на британской экономике.

"Британская политика, как была конъюнктурной, так она таковой остается. И нынешняя русофобия — очередное проявление многовековой русофобии и многовековой конъюнктурности внешней политики Великобритании", — считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, "все, что происходит в последнее время со стороны Запада, — реализация политики сдерживания нашей страны как очень влиятельного участника международных процессов".

Пока Соединенное Королевство ищет пути давления на Россию через бизнес, его партнеры по НАТО планируют сдерживать нашу страну танками, а именно — модифицированной машиной "Леопард-2".

"Подключаются меры военного воздействия, когда Запад пытается зафиксировать за собой одностороннее военное преимущество, будь то в сфере стратегических, либо обычных вооружений. Отсюда и новые планы по танкам "Леопард", — отметил Косачев.

Новый танк разработали в Германии. Его предок, которого называли монстром, принимал участие в Первой и Второй мировых войнах. Как ни парадоксально, машину создали в стране, которая больше всего пострадала от антироссийских санкций. На нее приходится 40% от всех убытков Евросоюза.

Сейчас

17:31

В Москве загорелся корпус "Альфа" гостиницы "Измайлово"

17:27

На Кутузовском проспекте столкнулись шесть машин и скорая

16:47

В донецком Дебальцеве подорван рейсовый автобус

16:29

Убийство матери пятерых детей в Псебае будет расследовать главк СКР

15:04

В Москве-реке найдены обрубки человеческого тела

14:11

Теракт в Кандагаре унес жизни 16 человек

14:00

Депутаты одобрили назначение Кудрина главой Счетной палаты

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Москве загорелся корпус "Альфа" гостиницы "Измайлово"

В Москве загорелся корпус "Альфа" гостиницы "Измайлово"

35 минут назад
В дебальцевском автобусе взорвалась граната

В дебальцевском автобусе взорвалась граната

58 минут назад
На Кутузовском проспекте столкнулись шесть машин и скорая

На Кутузовском проспекте столкнулись шесть машин и скорая

34 минуты назад
Кудрин лично занимался обеспечением войск вооружением, не имеющим аналогов в мире

Кудрин лично занимался обеспечением войск вооружением, не имеющим аналогов в мире

1 час назад
Убийство матери пятерых детей в Псебае будет расследовать главк СКР

Убийство матери пятерых детей в Псебае будет расследовать главк СКР

1 час назад
Трезвого Евгения Осина загипсовали после падения с нового байка

Трезвого Евгения Осина загипсовали после падения с нового байка

1 час назад
Крупнейшие падения курса рубля в истории

Крупнейшие падения курса рубля в истории

6 часов назад
Нужна помощь: Рому Курбанова спасут лекарства и специальное питание

Нужна помощь: Рому Курбанова спасут лекарства и специальное питание

21.05.2018 08:38
Госдума приняла закон о контрсанкциях

Госдума приняла закон о контрсанкциях

6 часов назад
От фитнеса до воды: загородные застройщики экономят на всем

От фитнеса до воды: загородные застройщики экономят на всем

26 минут назад
У Лондона открылись глаза на "грязные деньги" из России

У Лондона открылись глаза на "грязные деньги" из России

26 минут назад
Использование Интернета на работе в личных целях не снижает производительность труда

Использование Интернета на работе в личных целях не снижает производительность труда

31 минута назад
500 управляющих компаний в Москве могут лишиться лицензий

500 управляющих компаний в Москве могут лишиться лицензий

51 минута назад
Искусственный интеллект встанет на защиту Великобритании

Искусственный интеллект встанет на защиту Великобритании

1 час назад
Все будут депортированы: МВД РФ не допустит "третьей мировой" с английскими болельщиками

Все будут депортированы: МВД РФ не допустит "третьей мировой" с английскими болельщиками

1 час назад
Питбуль атаковал семью с двумя детьми в Ростове-на-Дону

Питбуль атаковал семью с двумя детьми в Ростове-на-Дону

2 часа назад
Илон Маск не выпускает дешевую Tesla Model 3, опасаясь банкротства

Илон Маск не выпускает дешевую Tesla Model 3, опасаясь банкротства

2 часа назад
Женщина-байкер оказалась в реанимации после серьезного ДТП в Петербурге. Видео

Женщина-байкер оказалась в реанимации после серьезного ДТП в Петербурге. Видео

2 часа назад
Губернатор Саратовской области ввел карантин из-за дикого бешеного хомяка

Губернатор Саратовской области ввел карантин из-за дикого бешеного хомяка

2 часа назад
В Москве-реке найдены обрубки человеческого тела

В Москве-реке найдены обрубки человеческого тела

3 часа назад
Куда пропала Татьяна Лютаева после роли роковой красавицы в "Гардемаринах"

Куда пропала Татьяна Лютаева после роли роковой красавицы в "Гардемаринах"

3 часа назад
Жители Обнинска сняли на видео перепуганного лося в центре города

Жители Обнинска сняли на видео перепуганного лося в центре города

3 часа назад
В екатеринбургской поликлинике и кемеровской школе обрушились потолки

В екатеринбургской поликлинике и кемеровской школе обрушились потолки

3 часа назад
Бегемоты отбили антилопу гну у голодных крокодилов в ЮАР. Видео

Бегемоты отбили антилопу гну у голодных крокодилов в ЮАР. Видео

3 часа назад
Пикап Mitsubishi L200 "почернел" для России

Пикап Mitsubishi L200 "почернел" для России

3 часа назад
Теракт в Кандагаре унес жизни 16 человек

Теракт в Кандагаре унес жизни 16 человек

3 часа назад
Впервые обнаружен астероид, доставшийся Солнцу от другой звезды

Впервые обнаружен астероид, доставшийся Солнцу от другой звезды

4 часа назад
9 изобретений, которые опередили свое время

9 изобретений, которые опередили свое время

4 часа назад
Умершая на улице Бейрута попрошайка оказалась долларовой миллионершей

Умершая на улице Бейрута попрошайка оказалась долларовой миллионершей

4 часа назад
Пассажир снял на видео момент выкатывания самолета за пределы полосы в Астане

Пассажир снял на видео момент выкатывания самолета за пределы полосы в Астане

4 часа назад
Автобус с детьми улетел в кювет под Псковом

Автобус с детьми улетел в кювет под Псковом

4 часа назад
Это призыв к теракту: Захарова ответила Раде на предложение уничтожить Крымский мост

Это призыв к теракту: Захарова ответила Раде на предложение уничтожить Крымский мост

4 часа назад
Компания Audi проводит отзыв в России из-за ЭРА-ГЛОНАСС

Компания Audi проводит отзыв в России из-за ЭРА-ГЛОНАСС

4 часа назад
Поклеп на супероружие: Песков призвал верить Путину, а не американским СМИ

Поклеп на супероружие: Песков призвал верить Путину, а не американским СМИ

4 часа назад
В Лефортове спасли из закрытой машины годовалого ребенка

В Лефортове спасли из закрытой машины годовалого ребенка

4 часа назад
Шесть сотрудников Мариинки попали в больницу с отравлением

Шесть сотрудников Мариинки попали в больницу с отравлением

5 часов назад
Грузинские дзюдоисты заколотили кабинет президента федерации и отнесли на помойку его кресло

Грузинские дзюдоисты заколотили кабинет президента федерации и отнесли на помойку его кресло

6 часов назад
"Яндекс.Такси" и Uber объединятся технически в начале июня

"Яндекс.Такси" и Uber объединятся технически в начале июня

6 часов назад
Жестокое убийство многодетной матери всколыхнуло Кубань. Глава Псебая ушел в отставку

Жестокое убийство многодетной матери всколыхнуло Кубань. Глава Псебая ушел в отставку

6 часов назад
Симулятор ремонта квартир стал одной из самых продаваемых игр для ПК

Симулятор ремонта квартир стал одной из самых продаваемых игр для ПК

6 часов назад
Упавший кран и поврежденные машины: очевидцы сняли на видео ураган в Астане

Упавший кран и поврежденные машины: очевидцы сняли на видео ураган в Астане

6 часов назад
Законам дадут имена разработавших их депутатов

Законам дадут имена разработавших их депутатов

6 часов назад
Тонизирующие вещества исключат из алкоголя в России

Тонизирующие вещества исключат из алкоголя в России

6 часов назад
Авиадебошира, избившего проводника, могут отправить на принудительное лечение

Авиадебошира, избившего проводника, могут отправить на принудительное лечение

6 часов назад
Подросток провисел полчаса, уцепившись за край лоджии

Подросток провисел полчаса, уцепившись за край лоджии

6 часов назад
Россияне в июне получат новые платежки ЖКХ

Россияне в июне получат новые платежки ЖКХ

7 часов назад
По "Незнайке на Луне" сняли ролик в 45 разных стилях

По "Незнайке на Луне" сняли ролик в 45 разных стилях

7 часов назад
Ройзман уходит с поста мэра Екатеринбурга из-за невозможности избраться

Ройзман уходит с поста мэра Екатеринбурга из-за невозможности избраться

8 часов назад
Оркестр Павла Когана исполнит "Волшебную флейту" в Соборной палате

Оркестр Павла Когана исполнит "Волшебную флейту" в Соборной палате

17.05.2018 20:18
Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

14.05.2018 16:05