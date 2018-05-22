Тема:

Происхождение и развитие жизни на Земле 10 минут назад

Новости Наука

22 мая 201818:14 Анатолий Глянцев

Палеонтологи выяснили, когда появились членистоногие

Примерно так выглядел один из кембрийских хищников, типичный представитель ствола эволюционного древа членистоногих.
Иллюстрация Natalia Patkiewicz.

Учёные выяснили время появления таксона, к которому относится 80% известных ныне видов животных. Речь идёт о группе Euarthropoda, которая почти совпадает с типом членистоногих (различия касаются лишь некоторых экзотических вымерших существ). Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences командой во главе со Стивеном Пейтсом (Stephen Pates) из Университета Лозанны.

Как указано в пресс-релизе, это самое всестороннее исследование окаменелостей группы Euarthropoda кембрийского периода. Этот период известен тем, что именно тогда в палеонтологической летописи появляются животные с твёрдым скелетом и, в частности, первые членистоногие.

Вопрос заключается в том, когда именно они появились. На этот счёт есть две крайние точки зрения.

Одна из них гласит, что эволюция группы началась 600–650 миллионов лет назад, то есть задолго до наступления кембрия (541 миллион лет назад). На это указывают некоторые датировки, основанные на методе молекулярных часов. Но тогда возникает вопрос, почему не известны соответствующие ископаемые этого возраста. Сторонники гипотезы говорят, что до наступления кембрия просто не было подходящих геологических условий для захоронения останков членистоногих.

Конкурирующая версия заключается в том, что Euarthropoda, напротив, практически мгновенно (по геологическим меркам) появились 540 миллионов лет назад. Считающие так специалисты основываются на "взрывных" темпах последующей эволюции этой группы.

Команда Пейтса подошла к вопросу основательно. Исследователи рассмотрели известные кембрийские ископаемые всех трёх основных типов сохранности: окаменелости типа находок в сланцах Бёрджес (Burgess Shale type preservation), ископаемые отпечатки (trace fossil) и окаменелости, сохранившиеся благодаря биоминерализации. Каждый из этих типов имеет свои ограничения в смысле полноты палеонтологических данных. Но все вместе взятые они обеспечивают согласованную картину происхождения и последующего развития группы Euarthropoda во времена кембрия, говорится в статье.

Как выяснили авторы, древнейшие окаменелости первого из названных типов, относящиеся к таксону, имеют возраст 518 миллионов лет. Они принадлежат к стволу эволюционного древа Euarthropoda, дающего представление о поэтапном развитии внешнего скелета, конечностей, сегментации и головы.

Ещё раньше, 521 миллион лет назад, в палеонтологической летописи впервые появляются трилобиты. Последние представляют собой типичную группу-крону (crown group), то есть собрание потомков одного предка. При этом их непосредственные предки неизвестны в палеонтологической летописи. То есть трилобиты – потомки так называемой призрачной линии. Напомним, что так специалисты называют таксон, представители которого не оставили после себя окаменелостей. О том, что он был, говорят лишь ископаемые останки произошедших от него дочерних таксонов.

Представление о том, когда эта призрачная линия зародилась, дают первые окаменелости, которые можно отнести к группе Euarthropoda. Это ископаемые отпечатки возрастом 537 миллионов лет.

Возможно ли, что таксон выделился ещё раньше? На этот вопрос авторы с уверенностью отвечают отрицательно. Рассмотрев известные местонахождения эдиакарского периода, они заключают, что там имелись все условия для сохранения останков членистоногих. Тот факт, что их там не оказалось, говорит об отсутствии в те времена группы как таковой. Таким образом, говорят учёные, группа Euarthropoda появилась не ранее чем 550 миллионов лет назад.

"Когда дело доходит до понимания ранней истории жизни, лучшим источником доказательств, который у нас есть, является летопись окаменелостей, прекрасная и очень полная во времена раннего и среднего кембрия. В ней много говорится о происхождении группы Euarthropoda в период, когда сохранение ископаемых было лучшим из когда-либо существовавших", – заключает соавтор исследования Гарриет Дрейдж (Harriet Drage) из Оксфордского университета.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) не раз писали об ископаемых кембрийского периода. Например, мы говорили об останках существа с сохранившейся нервной системой, о раковинах, позволивших реконструировать климат тех далёких времён, и о том, чьими предками оказались загадочные кембрийские организмы.

Ранее по теме

Сейчас

17:31

В Москве загорелся корпус "Альфа" гостиницы "Измайлово"

17:27

На Кутузовском проспекте столкнулись шесть машин и скорая

16:47

В донецком Дебальцеве подорван рейсовый автобус

16:29

Убийство матери пятерых детей в Псебае будет расследовать главк СКР

15:04

В Москве-реке найдены обрубки человеческого тела

14:11

Теракт в Кандагаре унес жизни 16 человек

14:00

Депутаты одобрили назначение Кудрина главой Счетной палаты

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Москве загорелся корпус "Альфа" гостиницы "Измайлово"

В Москве загорелся корпус "Альфа" гостиницы "Измайлово"

43 минуты назад
В дебальцевском автобусе взорвалась граната

В дебальцевском автобусе взорвалась граната

1 час назад
На Кутузовском проспекте столкнулись шесть машин и скорая

На Кутузовском проспекте столкнулись шесть машин и скорая

42 минуты назад
Кудрин лично занимался обеспечением войск вооружением, не имеющим аналогов в мире

Кудрин лично занимался обеспечением войск вооружением, не имеющим аналогов в мире

1 час назад
Убийство матери пятерых детей в Псебае будет расследовать главк СКР

Убийство матери пятерых детей в Псебае будет расследовать главк СКР

1 час назад
Трезвого Евгения Осина загипсовали после падения с нового байка

Трезвого Евгения Осина загипсовали после падения с нового байка

1 час назад
Крупнейшие падения курса рубля в истории

Крупнейшие падения курса рубля в истории

6 часов назад
Нужна помощь: Рому Курбанова спасут лекарства и специальное питание

Нужна помощь: Рому Курбанова спасут лекарства и специальное питание

21.05.2018 08:38
Госдума приняла закон о контрсанкциях

Госдума приняла закон о контрсанкциях

6 часов назад
Израильский F-35 прошел боевое крещение

Израильский F-35 прошел боевое крещение

21 минута назад
От фитнеса до воды: загородные застройщики экономят на всем

От фитнеса до воды: загородные застройщики экономят на всем

34 минуты назад
У Лондона открылись глаза на "грязные деньги" из России

У Лондона открылись глаза на "грязные деньги" из России

34 минуты назад
Использование Интернета на работе в личных целях не снижает производительность труда

Использование Интернета на работе в личных целях не снижает производительность труда

39 минут назад
500 управляющих компаний в Москве могут лишиться лицензий

500 управляющих компаний в Москве могут лишиться лицензий

59 минут назад
Искусственный интеллект встанет на защиту Великобритании

Искусственный интеллект встанет на защиту Великобритании

1 час назад
Все будут депортированы: МВД РФ не допустит "третьей мировой" с английскими болельщиками

Все будут депортированы: МВД РФ не допустит "третьей мировой" с английскими болельщиками

1 час назад
Питбуль атаковал семью с двумя детьми в Ростове-на-Дону

Питбуль атаковал семью с двумя детьми в Ростове-на-Дону

2 часа назад
Илон Маск не выпускает дешевую Tesla Model 3, опасаясь банкротства

Илон Маск не выпускает дешевую Tesla Model 3, опасаясь банкротства

2 часа назад
Женщина-байкер оказалась в реанимации после серьезного ДТП в Петербурге. Видео

Женщина-байкер оказалась в реанимации после серьезного ДТП в Петербурге. Видео

2 часа назад
Губернатор Саратовской области ввел карантин из-за дикого бешеного хомяка

Губернатор Саратовской области ввел карантин из-за дикого бешеного хомяка

2 часа назад
В Москве-реке найдены обрубки человеческого тела

В Москве-реке найдены обрубки человеческого тела

3 часа назад
Куда пропала Татьяна Лютаева после роли роковой красавицы в "Гардемаринах"

Куда пропала Татьяна Лютаева после роли роковой красавицы в "Гардемаринах"

3 часа назад
Жители Обнинска сняли на видео перепуганного лося в центре города

Жители Обнинска сняли на видео перепуганного лося в центре города

3 часа назад
В екатеринбургской поликлинике и кемеровской школе обрушились потолки

В екатеринбургской поликлинике и кемеровской школе обрушились потолки

3 часа назад
Бегемоты отбили антилопу гну у голодных крокодилов в ЮАР. Видео

Бегемоты отбили антилопу гну у голодных крокодилов в ЮАР. Видео

3 часа назад
Пикап Mitsubishi L200 "почернел" для России

Пикап Mitsubishi L200 "почернел" для России

3 часа назад
Теракт в Кандагаре унес жизни 16 человек

Теракт в Кандагаре унес жизни 16 человек

3 часа назад
Впервые обнаружен астероид, доставшийся Солнцу от другой звезды

Впервые обнаружен астероид, доставшийся Солнцу от другой звезды

4 часа назад
9 изобретений, которые опередили свое время

9 изобретений, которые опередили свое время

4 часа назад
Умершая на улице Бейрута попрошайка оказалась долларовой миллионершей

Умершая на улице Бейрута попрошайка оказалась долларовой миллионершей

4 часа назад
Пассажир снял на видео момент выкатывания самолета за пределы полосы в Астане

Пассажир снял на видео момент выкатывания самолета за пределы полосы в Астане

4 часа назад
Автобус с детьми улетел в кювет под Псковом

Автобус с детьми улетел в кювет под Псковом

4 часа назад
Это призыв к теракту: Захарова ответила Раде на предложение уничтожить Крымский мост

Это призыв к теракту: Захарова ответила Раде на предложение уничтожить Крымский мост

4 часа назад
Компания Audi проводит отзыв в России из-за ЭРА-ГЛОНАСС

Компания Audi проводит отзыв в России из-за ЭРА-ГЛОНАСС

4 часа назад
Поклеп на супероружие: Песков призвал верить Путину, а не американским СМИ

Поклеп на супероружие: Песков призвал верить Путину, а не американским СМИ

4 часа назад
В Лефортове спасли из закрытой машины годовалого ребенка

В Лефортове спасли из закрытой машины годовалого ребенка

4 часа назад
Шесть сотрудников Мариинки попали в больницу с отравлением

Шесть сотрудников Мариинки попали в больницу с отравлением

5 часов назад
Грузинские дзюдоисты заколотили кабинет президента федерации и отнесли на помойку его кресло

Грузинские дзюдоисты заколотили кабинет президента федерации и отнесли на помойку его кресло

6 часов назад
"Яндекс.Такси" и Uber объединятся технически в начале июня

"Яндекс.Такси" и Uber объединятся технически в начале июня

6 часов назад
Жестокое убийство многодетной матери всколыхнуло Кубань. Глава Псебая ушел в отставку

Жестокое убийство многодетной матери всколыхнуло Кубань. Глава Псебая ушел в отставку

6 часов назад
Симулятор ремонта квартир стал одной из самых продаваемых игр для ПК

Симулятор ремонта квартир стал одной из самых продаваемых игр для ПК

6 часов назад
Упавший кран и поврежденные машины: очевидцы сняли на видео ураган в Астане

Упавший кран и поврежденные машины: очевидцы сняли на видео ураган в Астане

6 часов назад
Законам дадут имена разработавших их депутатов

Законам дадут имена разработавших их депутатов

6 часов назад
Тонизирующие вещества исключат из алкоголя в России

Тонизирующие вещества исключат из алкоголя в России

6 часов назад
Авиадебошира, избившего проводника, могут отправить на принудительное лечение

Авиадебошира, избившего проводника, могут отправить на принудительное лечение

7 часов назад
Подросток провисел полчаса, уцепившись за край лоджии

Подросток провисел полчаса, уцепившись за край лоджии

7 часов назад
Россияне в июне получат новые платежки ЖКХ

Россияне в июне получат новые платежки ЖКХ

7 часов назад
По "Незнайке на Луне" сняли ролик в 45 разных стилях

По "Незнайке на Луне" сняли ролик в 45 разных стилях

7 часов назад
Ройзман уходит с поста мэра Екатеринбурга из-за невозможности избраться

Ройзман уходит с поста мэра Екатеринбурга из-за невозможности избраться

8 часов назад
Оркестр Павла Когана исполнит "Волшебную флейту" в Соборной палате

Оркестр Павла Когана исполнит "Волшебную флейту" в Соборной палате

17.05.2018 20:18
Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

14.05.2018 16:05