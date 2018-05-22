Хайо Зеппельт: поездка в Россию вызывает беспокойство

Журналист немецкого ARD и автор нескольких фильмов о допинге Хайо Зеппельт накануне предстоящего чемпионата мира в России отметил, что возможная поездка на футбольный мундиаль вызывает у него беспокойство.

"Выдача мне въездной визы далеко не означает, что я поеду в Россию, — признается Зеппельт, которого цитирует Чемпионат.Com со ссылкой на Deutsche Welle. – По этому вопросу я приму решение позднее, потому что на данный момент существует ряд вопросов, которые вызывают беспокойство. Некоторым в России не нравятся мои расследования, поэтому следует оценить степень риска, который меня может ожидать в России".

Напомним, что изначально Зеппельту было отказано в получении визы в Россию. Однако позже стало известно о том, что визу журналисту все-таки дадут и вместе с тем немца хочет допросить Следственный комитет Российской Федерации по делу Родченкова.