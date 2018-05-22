Опубликована интерактивная звуковая карта мира

Представители проекта Cities and memory опубликовали звуковую карту мира, собрав более двух тысяч звуков из 75 стран. На сайте интерактивного полотна можно послушать, к примеру, шум бирмингемского метро, плеск озера Байкал и песни рыбаков озера Туркана, расположенного на границе Кении и Эфиопии, сообщает The Verge.

Принять участие в заполнении интерактивной звуковой карты может любой желающий. Для этого достаточно сделать запись звуков того или иного места в определенной точке земного шара и прислать аудиофайл вместе с фотографией места и его адресом авторам портала.

Представители Cities and memory оставляют пользователям пространство для творчества. Так у каждого места есть два звучания – оригинальное и ремикс. Переосмыслить ту или иную полевую запись можно самому, а можно подождать, пока этого не сделает какой-нибудь другой пользователь сервиса.

На портале есть тематические звуковые карты, среди которых, например, крики митингующих, тюремные песни и мелодии священных мест.

Из российских мест на звуковую карту нанесены дацан Ринпоче Багша в Улан-Удэ, звуки поездов дальнего следования и шум московского метро.