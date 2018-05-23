Кишечная палочка под оберткой, или Мажется, но не масло

Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором провело масштабное исследование отечественного рынка молочных продуктов. Предыдущий анализ был посвящен конкретно молоку, а нынешний, как и было обещано, — сливочному маслу самой "популярной" жирности - 72,5%. Впервые испытания проводились лабораториями нескольких контрольно-надзорных органов и охватили более 70% маслянного рынка.

Выяснилось, что более 50% масла, которым торгуют магазины, вполне качественно и соответствует всем требованиям, а чуть меньше четверти исследованного ассортимента — и вовсе превышает ГОСТы и претендует на Знак качества. Однако и нарушители занимают существенную часть отечественных прилавков — 25,6%.

Исследованиям лабораторий подверглись 82 самые популярные в России марки категории "Крестьянское" (72,5 % жирности), произведенные в 8 федеральных округах. Стоимость продукции колебалась от 33 рублей 30 копеек до 92 рублей 40 копеек за 100 граммов. Масло тестировалось по 23 показателям качества и безопасности.

Итак, победители — масло повышенного качества: "Приволжский молочный завод" ( Нижегородская область), "Выбор хозяйки" (Самарская область), "Кунгурское", "Нытвенское" и "Вемол" (Пермский край), "Вятушка" (Кировская область), "Стожок" (Удмуртия), "Крестьянское" (Краснодарский край), "Чабан" (Кабардино-Балкария), "МОЛОКО" и "Кот де Франс" (Калининградская область), "Молочная сказка" (Алтайский край), "Каждый день" (Омская область), Fine life (Московская область), "Простоквашино" (Москва), "Вкуснотеево" (Воронежская область), "Козельское живое" (Калужская область), "Домик в деревне" (Владимирская область), "Томмолоко" (Томская область).

А теперь о грустном. Увы, в некотором масле помимо полезных молочных жиров угнездилась вредная кишечная палочка. Вот марки-нарушители технологического процесса: "Грин Агро" (Московская область), "Ирбитское" (Свердловская область), "Молочный комбинат "Ставропольский" (Ставропольский край), "Омский знак качества" (Омская область), "Очень важная корова" (Татарстан), "Семёнишна" (Красноярский край) и "Сливочное утро" (Алтайский край). А в масле из Ростовской области "Белый медведь" найдены к тому же дрожжи и плесень. Есть и такие производители, которые, наоборот, перестарались с антибактериальным контролем, а потому в их продукции превышен уровень антибиотиков — это масло "Летний луг" (Оренбургская область).

К счастью, ни в одном из образцов не выявлен золотистый стафилококк и листерии, а также свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, железо и медь. Радиационные показатели всего масла также в норме.

Перейдем к фальсификатам. Ими, конечно, не отравишься, но... Сливочное масло, согласно регламенту, готовится исключительно из молочного жира (молоко, сливки и т.д.) Если в продукте присутствует растительный жир (а многие производители любят добавить его ради экономии), то это не вредно. Вот только такой продукт называется уже не сливочным маслом, а спредом (раньше его еще именовали маргарином). Таковых оказалось 10 из 82 марок. Итак, спреды, которые завернулись в обертку масла: "Аппетитно Круглый год", "Лав продукт", "ТД Сметанин" и "То, что надо" (Московская область), "Буденновскмолпродукт" (Ставропольский край), "Волжаночка" (Волгоградская область), "Серышевский" (Амурская область), "Крестьянское из Башкирии", "Сулимовское" и "Сулимовское "Башкирское" (Челябинская область).

Более хитрые производители избирают не "пусть спреда", а уменьшают себестоимость продукта "незаметно" понижая его жирность. Вот сорта, которые на соответствуют гордому названию "Крестьянское" (то есть жирность у них менее 72,5%): "Кубанский молочник" и "Здоровье из Предгорья" (Краснодарский край), "Першинское" и "Тюменьмолоко" (Тюменская область), "Буденновскмолпродукт" (Ставропольский край), "Янта» (Иркутская область), "Карлов двор" (Белгородская область), "Благовещенский молочный комбинат" (Амурская область) и "Славмо"(Карелия). Максимальное снижение жирности составило 7%! Это очень много, фактически это уже другой продукт, а не масло.

И третий (самый "невинный) путь маслянной экономии — недовес, хорошо знакомый продавцам (и покупателям) с крестьянских рынков. Но таким путем пошли авторы всего одной марки из 82 — это масло "Белебеевское" (Башкирия).

Многие покупатели, которые не очень хорошо изучили ассортимент сливочного масла на прилавках, не ищут сложных путей, а просто выбирают продукт подороже. Дескать, не будут же производители дорогой марки обманывать. И это ошибка, будут! Что и показало исследование Роскачества. Так, одно из самых дорогих масел оказалось фальсификатом. Это продукт с характерным названием "Серышевский".

А теперь с удовольствием приводим топ-10 самых дешевых сливочных масел с самой высокой оценкой в 5,5 баллов. Это масло, достойное королей. Итак — барабанная дробь! - "Приволжский молочный завод" (Нижегородская область), "Вкуснотеево" (Воронежская область) и "Каждый день" (Омская область). Молодцы!