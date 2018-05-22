Пожар в гостинице "Измайлово": спасатели вывели четверых человек

Четырех человек спасли пожарные из здания горящего корпуса "Альфа" гостиницы "Измайлово" в Москве. Возгорание локализовано. Из здания гостиницы на Измайловском шоссе были эвакуированы около двух сотен человек.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров, сообщает со ссылкой на московский главк МЧС "Интерфакс". Очаг огня располагался в сауне на тридцатом этаже здания. Всего в гостинице 31 этаж.

Гостиница "Измайлово" была построена к Олимпийским играм 1980 года. Всего комплекс состоит из четырех высотных корпусов.