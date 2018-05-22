Серб Слободан Ковач станет тренером волейбольного "Белогорья"

Один из ведущих российских клубов волейбольной Суперлиги – "Белогорье", — назвал имя нового главного тренера. Им станет специалист из Сербии Слободан Ковач, который сменит Александра Косарева. Последний проработал с командой с марта нынешнего года.

Как уже сообщали Вести.Ru, Косарев весной сменил на данном посту Владимира Кузюткина, который также был у руля "Белогорья" весьма короткий срок – чуть более месяца. Несмотря на тренерские перестановки, клуб из Белгорода завоевал Кубок Европейской конфедерации волейбола.

Ковач в последние два года работал в турецком "Халкбанке", сообщает "Бизнес Online". С 2017 года серб является главным тренером сборной Словении. Он также работал с итальянской "Перуджей", сербским клубом "Раднички" и национальной командой Ирана.