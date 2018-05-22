Полгода без Дмитрия Хворостовского. Вдова великого певца об их любви и ее травле

В "Прямом эфире" вспоминают Дмитрия Хворостовского. Звезды мирового масштаба не стало полгода назад. Настоящий красавец, гордость нашей страны, которого в последний путь провожали бурными овациями. Вдова артиста все это время хранила молчание, но теперь Флоранс согласилась дать эксклюзивное интервью Андрею Малахову.

Вместе они прожили 19 счастливых лет, у них подрастают сын Максим и дочь Нина. Ради мужа жена выучила русский язык.

Флоранс признается, что до сих пор не может слушать записи Хворостовского — ей еще слишком тяжело. Он снится ей каждую ночь, и в доме она оставила все, как было при жизни любимого супруга: рука не поднимается, чтобы что-то выбросить или отдать.

Когда Хворостовский узнал о страшном диагнозе, Флоранс была рядом. Сначала это казалось страшной ошибкой, но в июне 2015 года они поехали в Америку на консультацию к лучшему хирургу. Хворостовскому сделали биопсию, которая подтвердила роковой диагноз.

Друг Дмитрия Хворостовского Павел Астахов в "Прямом эфире" рассказал о том, что Флоранс — сама оперная певица. Однако свой талант она положила на алтарь преданности мужу, полностью растворившись в нем.

"Она очень верный, мужественный, сильный человек. До конца она была с мужем и боролась за него", — говорит Астахов и вспоминает, что для Дмитрия Хворостовского большим счастьем была возможность вечерами быть с семьей: детьми и женой.

Какие наставления дал перед смертью детям Дмитрий Хворостовский детям, как прошло первое Рождество без любимого мужа и отца, кому завещал все свое наследие всемирно известный оперный певец и за что поклонники подвергли травле его вдову — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".