СМИ: Карло Анчелотти согласовал контракт с "Наполи"

Итальянский специалист Карло Анчелотти согласовал условия контракта с футбольным "Наполи". Обе стороны договорились о подписании соглашения, однако фактически договор будет подписан только после того, как команду покинет нынешний наставник неаполитанцев Маурицио Сарри.

Как сообщает Спорт24.со ссылкой на Corriere dello Sport, нынешний главный тренер партенопейцев с большой вероятностью покинет Неаполь. На итальянского специалиста претендуют английский "Челси" и питерский "Зенит". Клуб из Северной столицы России предлагает Сарри контракт на сумму семь миллионов евро в год, однако сам итальянец не спешит переезжать в Санкт-Петербург.

Анчелотти в свою очередь находится без работы с весны 2017 года, когда он покинул мюнхенскую "Баварию". Федерация футбола Италии предлагала наставнику возглавить национальную сборную, однако сам специалист ответил отказом из-за того, что он хочет работать с клубом.