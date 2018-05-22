Микродолей больше не будет: как искореняют квартирных рейдеров
Одну из самых острых проблем Москвы — долевое рейдерство — обсуждают в Государственной думе. Жертвами аферистов уже стали тысячи человек. Новый закон должен искоренить это явление как класс. Как собираются избавиться от профессиональных соседей, которые выживают хозяев на улицу?
Сколько замков поменялось в этой квартире за последнее время, уже и не сосчитать. Кажется, опять новый.
— Вот сейчас мы его открываем, а вот от этих замков у меня ключей — видите, он не открывается.
Подбирать ключи бесполезно: Наталья Сорокина прекрасно знает — новые соседи сделают все, чтобы она не смогла попасть в свое собственное жилье. Несколько лет назад квартиру, как пирог, разделили на восемь долей. Новые собственники и сами не живут, и другим не дают.
— Меня сначала пускали в квартиру на порог и говорили: ты здесь жить никогда не будешь, уходи отсюда, продавай свою долю.
Жить в постоянных скандалах женщина не смогла — сняла отдельную квартиру. А причитающиеся ей по закону квадратные метры вдруг стали общими, как и все личное имущество.
— Вот эта платяная тумбочка — здесь лежало постельное белье моей семьи. Теперь всем этим пользуются.
Прибывший на место полицейский посоветовал разбираться через суд и ушел.
В случае с квартирой Ольги Вишняковой полиция тоже бессильна. Каждый день — как на пороховой бочке. Дедушка Ольги Иван Усов заключил договор ренты на одну из комнат. В итоге вся семья живет под угрозой выселения.
От такой схемы защиты пока нет. Были случаи, когда аферисты выкупали одну тридцать вторую квартиры — меньше двух квадратных метров — и выселяли основного собственника, превращая его жизнь в ад угрозами, шантажом и побоями.
Правоохранительные органы в такие дела вмешиваться не любят, ссылаясь на то, что это частный имущественный спор. В редких случаях удается добиться возбуждения уголовного дела. Так было с участниками банды Макарова, которых в итоге все-таки посадили по статье "Принуждение к сделке".
Новый законопроект, который сегодня рассматривается в Государственной думе, должен ограничить таких соседей в злоупотреблении правом. Парламентарии решительно настроены оградить добропорядочных собственников от тех, кто пытается сделать бизнес на квадратных метрах.
Пакет конкретных решений выработан. Если законопроект примут, размер доли не сможет быть меньше, чем это фактически необходимо для проживания того или иного собственника. В противном случае он просто не получит права пользования и не сможет зарегистрироваться по новому адресу. К тому же перепродать долю без согласия других собственников станет невозможно.
"В чем суть законопроекта? Мы не разрешаем дробить доли третьим лицам — то есть, посторонним гражданам. Не родственникам — это родственников не будет касаться, — а посторонним гражданам, которые занялись вот таким бизнесом, с нашей точки зрения незаконным", — объясняет председатель комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (фракция "Справедливая Россия").
Сложные отношения в семье, из-за которых общее жилье делят, перестанут быть инструментом мошенников. Если закон будет принят, долевое рейдерство должно исчезнуть.
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