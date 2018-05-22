ФИФА не обнаружила допинговых нарушений у футболистов сборной России

Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла никаких доказательств применения допинга футболистами сборной России. Сообщается, что пристальное внимание допинг-офицеров было приковано к игрокам расширенной заявки национальной команды, которые на данный момент находятся на тренировочном сборе в Австрии.

Дело, которое было основано на расследовании главы специальной комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, закрыто, о чем говорится в официальном заявлении организации. Федерация также подтверждает, что ни одна из проверенных проб российских футболистов не имеет аномальных отклонений или иных манипуляций с допинг-тестами.

Отмечается, что ФИФА проинформировала WADA об итогах расследования, и антидопинговая организация с ними согласилась.