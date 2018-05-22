Принц Гарри и Меган пришли на день рождения принца Чарльза как муж и жена

На прием в саду Букингемского дворца прибыли поженившиеся 19 мая принц Гарри и американская актриса Меган Маркл. Прием был посвящен 70-летию отца принца Гарри, наследника престола принца Уэльского Чарльза. На нем принц Гарри выступил с небольшой речью в честь отца. А Меган Маркл впервые предстала как герцогиня Сассекская в белом платье с розоватым полупрозрачным верхом и широкополой шляпой в тон.

Ради участия в мероприятии герцог и герцогиня Сассекские отложили свой медовый месяц, отмечает ТАСС. Не исключено, что герцог и герцогиня Сассекские планируют большое турне, намереваясь посетить Намибию, Ботсвану, Замбию и Карибы. За свадьбой принца Гарри и Меган Маркл по телевидению наблюдали почти 18 миллионов британцев.

Свой 70-летний юбилей принц Чарльз отметит 14 ноября. На организованный 22 мая праздник собрались 6 тысяч гостей. Это представители благотворительных организаций и спасатели, работавшие над устранением последствий теракта в Манчестере ровно год назад. Церемония началась в память о жертвах этого теракта.