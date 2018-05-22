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22 мая 201819:25

Эрмитаж обвиняет Пирумова в хищении 856 миллионов рублей

фото: фотобанк Лори

Эрмитаж заявил иск о компенсации более 856 миллионов рублей по делу арестованного бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова.

Как передает ТАСС, об этом рассказала адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы музея, подчеркнув, что после того, как Эрмитаж был ознакомлен с постановлением о признании его потерпевшей стороной, против обвиняемых был подан гражданский иск.

Сумма хищения, по словам Шатилихиной, была установлена ранее в рамках арбитражного дела.

17 мая 2018 года Пирумов и фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников были задержаны. На следующий день Басманный суд Москвы заключил Пирумова под стражу до 16 июля по делу о мошенничестве на 450 миллионов рублей при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Третьим фигурантом этого дела является экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо.

Следственный комитет России подозревает их в том, что они организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денег по версии следствия, была перечислена в подконтрольные им организации.

При этом все трое уже были под следствием — по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. 9 октября 2017 года Пирумов был приговорен к 1,5 года колонии, но освобожден в зале суда в связи с отбытием наказания во время предварительного следствия и судебного разбирательства. Мазо получил 1 год, а Колесников отделался пятилетним условным сроком.

На этот раз им грозят более серьезные сроки заключения.

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