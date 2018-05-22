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22 мая 201819:30 (обновлено в 19:44)

Умерла Дарья Старикова, рассказавшая Путину о проблемах с лечением рака в Апатитах

Врачи пытались сделать все возможное, но не смогли спасти Дарью Старикову. Эта женщина летом 2017 года во время "Прямой линии" рассказала о проблемах, с которыми сталкивались онкобольные в городе Апатиты Мурманской области и она лично.

В декабре прошлого года в Московском институте имени Герцена, куда перевели на лечение женщину с четвертой степенью рака, сообщали обнадеживающие новости о здоровье Дарьи. Новый год она встречала не в больнице, а дома.

К несчастью, улучшение состояния было непродолжительным: 22 мая глава администрации города Апатиты Николай Бова сообщил ТАСС, что Дарья умерла в Москве, в онкоцентрне имени Герцена.

15 июня 2017 года 24-летняя Дарья Старикова из Апатитов, у которой на тот момент уже была четвертая степень онкологии, во время "Прямой линии" с президентом России рассказала о том, что изначально врачи поставили ей неверный диагноз "межпозвоночный остеохондроз". Из-за этого время для лечения было упущено.

Сразу после обращения к Путину Дашу перевели в реанимацию районной больницы, а оттуда в областную больницу в Мурманске. Через несколько дней самолет МЧС доставил Старикову на лечение в Москву.

Эфир "Вестей" от 19 июня 2017 года

После обращения Дарьи многое изменилось и в больнице города Апатиты. Там появились новые кабинеты, квалифицированные специалисты, удобные инфоматы.

Эфир "Вестей" от 15 ноября 2017 года

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