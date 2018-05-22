Гостиница "Измайлово" загорелась с сауны, пожар уже потушен

Пожар в столичной гостинице "Измайлово" ликвидирован, из здания были спасены восемь человек.

Как передает ТАСС, об этом рассказали главном управлении МЧС России по Москве, подчеркнув, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Отмечается, что пожар возник в сауне на 30-м этаже корпуса "Альфа" гостиницы "Измайлово". Оперативно из горящего здания было выведено более 200 человек. По предварительным данным, во время пожара в гостинице не сработала система дымоудаления.

В здании наблюдается задымление с 1-го по 30-й этаж гостиницы, пожарные продолжают проверять помещения поэтажно и параллельно проветривать помещения.