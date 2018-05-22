Маурицио Сарри отклонил предложение "Зенита"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри отказался возглавить санкт-петеребургский "Зенит". Руководство "сине-бело-голубых" рассчитывало получить ответ от итальянского специалиста до пятницы, однако сам Сарри ответил отказом заранее.

Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на CalcioNapoli24, боссы питерского клуба были готовы оплатить опцию в действующем контракте наставника с неаполитанцами в размере восьми миллионов евро, а также обеспечить его зарплатой в четыре миллиона евро в год.

Теперь Сарри имеет два основных варианта продолжения своей карьеры – либо оставаться в "Наполи", либо возглавить лондонский"Челси" в случае, если руководители "синих" готовы будут отправить в отставку нынешнего тренера – итальянца Антонио Конте.