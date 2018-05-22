Жители Горловки прячутся в подвалах, пока Порошенко любуется на "Джавелины"

В Донбассе снова вспыхнули бои. Сегодня военные Донецкой народной республики сообщили, что сорвали попытку украинских силовиков прорваться в Горловку. Всего, по их данным, Киев потерял в боях 18 человек убитыми и более 20 ранеными. А на окрестности Горловки обрушилось более сотни снарядов и мин. Речь уже не просто о провокациях: Киев пытается наступать, и сегодня украинские СМИ это подтвердили. Некий источник в штабе силовиков сообщил, что там хотят завладеть стратегическими высотами вокруг Горловки, которые находятся в так называемой серой зоне.

Это формально не считается наступлением, но позволяет получить контроль над городом, а потом создать плацдарм для броска на Дебальцево и затянуть петлю вокруг Донецка. И на этом фоне президент Украины Порошенко с ликованием наблюдал за первыми пусками поставленных Америкой противотанковых ракетных комплексов ("Джавелин").

В центре внимания Горловка. Вот уже две недели она терпит обстрелы украинской артиллерии. Десятки домов разрушены, есть убитые, раненые мирные жители.

Вот кадры американца Патрика Ланкастера, он снимал в Горловке и попал под обстрел.

"Мы только что прибыли по адресу в Горловке, где, предположительно, было четверо раненых. И как мы слышим, этот район опять обстреливают", — рассказал он.

"Ложись, ложитесь. Это не шутка, это пушка, артиллерия".

"Туда летит, страшно ужас какой, я не знаю, куда деваться нам!" – говорит женщина.

"Вот ногу ранило, раз. В ухо, человек не слышит. А одному в плечо", — рассказывает другая женщина.

"Это сегодня. Перевязали, была скорая. Вот рана", — показывает ногу пожилой мужчина.

"Вчера я был в районе Курганка в Горловке. Я наблюдал последствия утренних артиллерийских обстрелов. Я говорил со множеством очевидцев и увидел практически прямое попадание снаряда в один дом. Четверо людей были ранены", — рассказал Ланкастер.

"Здравствуйте, я корреспондент. Какие войска стреляют? — Украинские. Укропы. — Украинские войска, какие же еще войска? Военные здесь есть на Курбанке? Вы видели военных? — Я не видеть. — Не видели, а зачем они стреляют на мирных жителей", — из беседы Ланкастера с местными жителями.

Украинские военные сегодня обнародовали свои планы, мол, они намерены занять господствующие высоты вокруг Горловки. Затем они готовы стрелять до тех пор, пока этот населенный пункт не покинут военные ДНР. И "накинуть петлю" — это их выражение — на Донецк.

"Если считать, что наступление будет, они разрубят наши коммуникации между Луганском и Донецком. Если честно, мы ждем, чтобы они это сделали. Почему? Потому что у нас будет полное основание уничтожить противника, так как они начали первыми", — рассказал Александр Захарченко, глава ДНР.

"Мы уничтожили танк и БМП, уничтожили американскую станцию слежения, благодаря которой они корректировали свой артиллерийский огонь. На данный момент сейчас по линии соприкосновения тишина, они зализывают свои раны", — отметил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

А в Луганской народной республике ищут группу, подорвавшую автомобильный мост под городом Красный Луч. 18-килограммовый фугас заложили люди, имеющие диверсионную подготовку. Покрытие рухнуло на железнодорожные пути. Идут восстановительные работы.