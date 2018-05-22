Федор Смолов получил небольшое повреждение

Нападающий сборной России Федор Смолов получил повреждение на тренировке во время сбора в Австрии. К счастью, травма футболиста оказалась несерьезной.

После тренировки Федор покидал поле, слегка прихрамывая. К правому колену футболиста был привязан лед. В ближайшее время Смолову будет сделана МРТ, по результатам которой можно будет судить о степени повреждения.

Согласно предварительному диагнозу травма нападающего не слишком серьезна. Футболист получил легкий ушиб, который не должен помешать его подготовке к чемпионату мира.