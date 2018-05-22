"Россия - страна возможностей" займется созданием условий для самореализации россиян

22 мая 2018 года опубликован президентский указ о создании автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей". Задача новой структуры — создавать условия для личностной и профессиональной самореализации граждан. О том, что именно эти условия, а не только природные ресурсы во многом определяют позиции государства в современном мире, Владимир Путин говорил в своем недавнем Послании Федеральному Собранию.

Этой же темы российский президент коснулся в середине марта, когда встречался с участниками форума, который так и называется — "Россия — страна возможностей", отмечает телеканал "Россия".

"Страна заинтересована в успехе каждого из вас. Потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей Родины, России. И я искренне хочу, чтобы у вас все получилось, все, что вы задумали, и все, о чем вы мечтаете. Я все-таки хотел бы каждого из вас и спросить: "А ты сможешь?" – обращается Путин к залу.

- Да, смогу! – отвечает главе российского государства аудитория.

"Другого ответа в этой аудитории трудно было ожидать. И страна, наша Родина, любимая нами Россия, ждет и очень хочет, чтобы каждый из вас смог реализовать все свои планы, все свои начинания, все свои творческие задумки. Потому что если это произойдет, то вместе с вами будет развиваться и страна, — продолжил Путин. — Она будет устремлена в будущее, она будет успешной, она будет страной, которой все мы гордимся и будем гордиться в будущем. Мы обеспечим ее будущее, и мы сделаем это вместе. Да?"

В ответ ему зал отвечает ему единым "Да!"