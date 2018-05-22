С "Юрия Долгорукого" успешно запущено сразу четыре "Булавы"

Подводный крейсер Северного флота "Юрий Долгорукий" успешно запустил из акватории Белого моря четыре баллистических ракеты "Булава".

Как сообщает пресс-служба Северного флота, залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах проекта 955 "Борей" выполнена впервые.

Задачи пуска выполнены: ракеты достигли полигона Кура на Камчатке. Стрельба была выполнена из подводного положения.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения "Юрий Долгорукий" — головной корабль проекта 955 "Борей", вошел в состав флота в 2012 году. Крейсер имеет на вооружении комплекс из 16 баллистических ракет морского базирования "Булава" и торпедное оружие.