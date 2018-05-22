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Конфликт между Кореями 6 минут назад

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22 мая 201821:19 Сергей Мингажев

Красный свет для встречи Трампа и Ким Чен Ына: Болтон упомянул "ливийский сценарий"

В КНДР прибыли иностранные журналисты, которые будут освещать важное для мировой стабильности событие — закрытие ядерного полигона Пхунгери. Демонтаж сооружений уже начался. Об этом сообщили американцы, ссылаясь на спутниковые снимки. При этом Вашингтон уже заявил, что присутствие одних журналистов недостаточно и настаивает на том, чтобы Пхеньян разрешил присутствие экспертов. Кроме этого, Трамп заявил о том, что назначенная встреча с Ким Чен Ыном может не состояться 12 июня. Правда, тут же добавил, что в этом случае она будет перенесена на другой день.

В КНДР это называют свидетельством того, что она готова делом доказать приверженность итогам межкорейского саммита. Иностранные журналисты, прилетевшие из Пекина в Пхеньян, садятся в автобус, который должен доставить их к тестовому полигону Пунгери на северо-востоке страны. Там в последние годы Северная Корея осуществляла испытательные взрывы всех своих ядерных зарядов. И теперь на глазах иностранных СМИ она собирается взорвать сам полигон. Готовность Пхеньяна ликвидировать свой ядерный потенциал — главное условие для встречи президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Предварительно она назначена на 12 июня в Сингапуре.

В США уже отчеканена серия памятных момент с изображением лидеров двух стран. Но будут ли эти монеты пущены в оборот — сегодня уверенности нет ни у кого.

"Встреча может не состояться 12 июня. Пройдет саммит или нет, вы узнаете совсем скоро. Если он не пройдет, может, он пройдет позже. Мы посмотрим, что случится — получится или нет. Если получится, то будет хорошо. Это будет здорово для Северной Кореи. Если этого не произойдет, то тоже будет не страшно. Будь, что будет", — легкомысленно заявил президент США Дональд Трамп.

Реакцию Вашингтона на такое проявление открытости со стороны Пхеньяна в уничтожении полигона иначе как запугиванием не назовешь.

"Президент Трамп был предельно ясен: США под его руководством не собираются терпеть режим в Северной Корее, обладающей ядерным оружием и баллистическими ракетами, которые угрожают Соединенным Штатам и их союзникам", — заявил ыице-президент США Майк Пенс.

В 2008 году КНДР также в присутствии журналистов из стран-участниц шестисторонних переговоров взорвала башню охлаждения ядерного реактора в научном центре Йонбен, где добывался оружейный плутоний.

После этого администрация Буша сняла с Пхеньяна часть санкций, исключив ее из списка стран-спонсоров терроризма.

Предстоящий взрыв полигона Пунгери американскими СМИ сравнивают с эффектом дежавю.

"Сомнительный акт уничтожения Северной Кореей объекта собственными силами — это не то, что мы можем считать заявленным стремлением к денуклеаризации. Это не более чем уничтожение улик", — заявляет CNN.

Приезд президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Вашингтон именно сейчас — точно не совпадение. Сеул, очевидно, стремится всеми силами сохранить то хрупкое примирение, которое было достигнуто месяц назад на саммите лидеров двух Корей в демилитаризованной зоне. Есть в администрации Трампа силы, которые явно не заинтересованы создании примирительной атмосферы накануне саммита в Сингапуре.

Министр по делам объединения Южной Кореи Чон Дон Ён заявляет, что путь к этой встрече "заминирован", и одна из этих мин — советник по нацбезопасности Джон Болтон — уже взорвалась. Упоминание Болтоном "ливийского сценария" в решении проблем КНДР в Южной Кореи называют красным светом в переговорах КНДР и США.

Между тем, подготовка к первому в историю американо-северокорейскому саммиту продолжается, но совсем не так, как это было в случае с межкорейской встречей в верхах. Обе стороны продолжают повышать ставки — КНДР на днях отменила очередные межкорейские консультации из-за учений США и Южной Кореи, а Пентагон отправил к берегам Японии группу эсминцев с многоцелевой противоракетной системой Aegies— уже для трехсторонних маневров.

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