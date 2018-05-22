Батопорт по-волгоградски: создано уникальное гидротехническое сооружение

Плавучая дверь. Или гигантский затвор. А еще — на французский манер — батопорт. Как только не называют уникальное техническое сооружение, построенное в Волгограде.

Такого гидротехнического сооружения в Волгограде еще не строили — Прямо на берегу Волги, , инженеры конструкторы собрали батапорт, что в прямом переводе означает лодка-дверь.

"Уникальное гидротехническое сооружение, которое позволяет перекрывать шлюз для ремонта", — пояснил Александр Бегунов, главный инженер компании "Специальные сварные металлоконструкции".

Эта плавучая дверь, словно корабль пойдет, причем своим ходом, прямиком на Городецкий гидроузел в Нижнем Новгороде по Волге.

Батопорт это на французском, а если говорить простым русским языком — это плавучий гигантский затвор, причем его конструкция максимально приближена к конструкции подводной лодки.

Это сооружение весом в 600 тонн, шириной 34 и длиной почти 12 метров. Мало, где способны произвести такого рода технологический узел — ведь внутри особая система — насосы, камеры для балласта, сложнейший алгоритм управления и датчики крена. Но волгоградские инженеры с задачей справились — и уже через месяц батопорт прибудет к месту назначения.