Новой "Мисс США" стала педиатр из провинции

Новой официальной королевой красоты в США стала 23-летняя педиатр из штата Небраска Сара Роуз Саммерс. Ранее представительницы этого американского региона никогда не выигрывали национальные конкурсы красоты.

Помимо помощи больным детям, Сара Саммерс также работает инструктором по пилатесу. Девушка закончила Техасский христианский университет.

Интересно, что блондинки также много лет не становились обладательницами столь желанного для многих девушек титула.