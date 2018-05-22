Время вышло: Еврокомиссия не получила от Марка Цукерберга ответы на острые вопросы

Основатель Facebook Марк Цукерберг избежал ответа на самые острые вопросы перед Еврокомиссией по делу об утечке данных пользователей. Бизнесмена спросили в частности об использовании террористами крупнейшей соцсети, а также о том, что у Facebook нет полноценных конкурентов. Цукерберг рассказал то, что уже говорил перед американским сенатом, а затем заявил, что время вышло.

В результате европейские политики так и не смогли заставить бизнесмена ответить на острые вопросы тут же, и договорились, что он еще прилетит в Европу. Правда когда — пока неизвестно, отмечает телеканал "Россия 24".

Добрые новости: Facebook будет новый Регламент о защите персональных данных ЕС (GDPR – General Data Protection Regulation), который вступит в действие 25 мая 2018 года. Он обязывает давать пользователям широкие возможности по техническому контролю своих личных данных, включая право полного удаления всей персональной информации.

Если операторов веб-сайтов уличат в нарушениях регламента, то размер штрафа может составить 4% от их годового оборота.

Цукерберга пригласили на заседание Еврокомиссии после того, как стало известно о передаче данных 87 миллионов пользователей соцсети компании Cambtidge Analytica для использования в маркетинговых целях. Цукерберг заверил, что впредь будет бережнее обращаться с личными данными пользователей. На слушания в Европарламенте он согласился не сразу. При этом дал в итоге согласие разговаривать только с главами парламентских фракций, а не выступать перед всеми депутатами Европарламента.