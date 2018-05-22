Максимилиано Аллегри хочет вернуть Погба в "Ювентус"

Главный тренер "Ювентуса" Максимилиано Аллегри попросил руководство чемпионов Италии вернуть из "Манчестер Юнайтед" полузащитника Поля Погба. По мнению Аллегри, средняя линия туринцев нуждается усилении.

Аллегри согласился продолжить работу с "Ювентусом", но высказал пожелание усилить состав, особенно полузащиту. Главный тренер хотел бы видеть в команде полузащитника сборной Франции Поля Погба. Француз играл за "Ювентус" с 2012 по 2016, после чего было продан в "Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов евро.

В качестве альтернативы Погба Аллегри рассматривает полузащитника "Лацио" и сборной Сербии Сергея Милинковича-Савича. Римляне намерены выручить от продажи 23-летнего футболиста не менее 90 миллионов евро.