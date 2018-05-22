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Венесуэла после Уго Чавеса 1 час назад
Американский дипломат объявлен персона нон грата в Венесуэле
Временный поверенный в делах США в Венесуэле Тодд Робинсон объявлен президентом Николасом Мадуро персона нон грата. Он должен покинуть Каракас в течение 48 часов. Переизбранный президентом Мадуро также потребовал, чтобы Венесуэлу покинул глава политического отдела американского посольства Брайан Наранхо.
Это ответ Каракаса Вашингтону. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американцам проводить транзакции по венесуэльскому госдолгу, напоминает "Интерфакс". По мнению Трампа, этот санкционный запрет ограничит возможности Каракаса продавать "за счет народа Венесуэлы активы по бросовым ценам". МИД Венесуэлы оценил действия Трампа как варварство и безумие.
Николас Мадуро на досрочных выборах 20 мая был переизбран президентом Венесуэлы. За Мадуро проголосовали 5,8 миллиона его сограждан. Это около 68% голосов пришедших на выборы избирателей. После перевыборов Мадуро может оставаться в президентском кресле до 2025 года.
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