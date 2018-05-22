Во Франции забастовки переросли в стычки с полицией: одному протестующему оторвало руку

Жандармы применяют слезоточивый газ — улицы буквально заволокло дымом.

Как передает телеканал "Россия 24", всех, кто не подчинялся требованиям, полицейские жестоко избивали дубинками. Местный телеканал BFM-TV, сообщил, что одному из протестующих оторвало руку гранатой, которую бросили полицейские.

Изначально тысячи госслужащих вышли на забастовку против социальной политики президента Макрона. Организаторами акции стали 9 профсоюзов — они выступают против сокращения рабочих мест, заморозки индексирования зарплат и ограничения приёма в университеты.

Основная демонстрация прошла в Париже, к протестам также присоединились и другие города — Лион, Тулуза, Бордо, Орлеан. Это уже третья похожая акция с момента прихода к власти президента Пятой республики Эммануэля Макрона — в первую очередь люди недовольны его планом сократить 120 тысяч рабочих мест в ближайшие четыре года и сократить зарплаты госслужащих.