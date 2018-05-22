Вашингтон отбирает у Дерипаски "Группу ГАЗ"

США отнимают у Олега Дерипаски бизнес. Минфин Соединенных Штатов заявил, что может снять с "Группы ГАЗ" санкции, если российский бизнесмен откажется от контроля над компанией. Такая же схема была предложена и по другим активам Дерипаски – En+ Group, "Базовый элемент" и "РусАл".

Санкции также охватывают любые активы, доля попавших в список компаний в которых составляет более 50%, напоминает РИА Новости.

"Группа ГАЗ" производит легкие коммерческие, коммерческие, среднетоннажные и тяжелые грузовые автомобили и автобусы. Через корпорацию "Русский машины" "Группа ГАЗ" входит в диверсифицированный промышленный холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски.

6 апреля 2018 года США ввели новые санкции против России. В него попали и контролируемые Олегом Дерипаской промышленные активы — "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, агрохолдинг "Кубань", холдинги "Базовый элемент", En+ Group и "Русские машины", а также "РусАл"..

Председатель совета директоров En+ Group лорд Баркер принял отставку Олега Дерипаски, который вышел из совета директоров компании. Решение вступило в силу незамедлительно. Он также обязался не избираться в совет директоров "РусАла". Олег Дерипаска контролирует 48,13% "РусАла" через En+. В En+ Group российскому предпринимателю принадлежит 66% акций. Уход Дерипаски должен помочь компании в снятии санкций.