В аэропорту Тегусигальпы самолет разломился пополам

Частный реактивный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Тонконтин в столице Гондураса. Самолет разломился пополам. При этом возгорания топлива, к счастью, не произошло. На борту аварийного бизнес-джета были американские граждане. Жертв нет, но пострадали минимум пять человек.

Пострадавшие отправлены в больницу, сообщает ТАСС. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка пилотов распавшегося при приземлении на две части самолета.