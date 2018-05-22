Сирийцы, подготовленные россиянами, приступили к разминированию

Подготовленные российскими специалистами сирийские саперы приступили к разминированию бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска, который долгое время находился под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, инженерно-саперные подразделения сирийской армии обследовали шесть кварталов, обезвредив 13 противотанковых мин, 15 неразорвавшихся снарядов и 34 самодельных взрывных устройства.

В целом, как подчеркнул Евтушенков, благодаря улучшению гуманитарной ситуации в свои дома вернулись в общей сложности 66139 жителей дамасского предместья Восточная Гута.